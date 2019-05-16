يفتتح، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، مساء غد، الجمعة، في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء "التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، البيئة".

ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح، كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى القاهرة، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصوراسورس، وعدد كبير من العلماء والباحثين، وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية، وبنك المعرفة.