شهدت أحداث الحلقة الـ"12"، من مسلسل "السهام المارقة" تطورا كبيرا في الأحداث حيث بدأ "عمار" الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة يشك في زوجته، fأنها هي من أبلغت المقاومة، وذلك بعد التعليمات التي أتت له بضرورة التحقيق مع كافة العائلات الخاصة بالمشاركين في العملية ضد المقاومة.

يبدأ "عمار" بتفتيش أغراضها، ويكتشف أنها واحدة من عناصر المقاومة، ويعيد كل شيء كما كان دون أن يخبرها.

يُطلب من "حذيفة"، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، أن يقوم بعمل فيلم تصويري عن أرض الخلافة والجماعة المتطرفة، ويصور غزوة جديدة للجماعة، ويحاول الرفض، ولكنه يُرغم على المشاركة.

يطلب "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، "مريم" والتي تجسد الدور الفنانة شيري عادل، وترفض بشكل قاطع.

ينجح "عمار" في القبض على أحد قيادات المقاومة بعد مراقبة زوجته، ويحمي زوجته من القبض عليها، ويرفض الإفشاء عنها.