شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "السهام المارقة" العديد من الأحداث المهمة، حيث إنه بعدما قرر "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، إخراج "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل من السجن، بعد الإيقاع بأحد عناصر المقاومة، يبدأ "عمار" بالشك فيه، ويجعله يتحدث مع أكثر من شخص لهم علاقة بالمقاومة للإيقاع بهم.

ينجح "حذيفة" أثناء حديثه مع أحد العناصر على الاتفاق على المقابلة، وتبدأ الجماعة في التخطيط للإيقاع بهم، ولكن نجح الأخير بإعلامهم بأنه مراقب لتهرب العناصر قبل القبض عليها.

تطلب "ميستي" من زوجها "طلحة" والذي يجسد الدور "وليد فواز" أن تعمل، ويرفض بشكل قاطع.

يعذب "عمار" أحد عناصر المقاومة للإدلاء على بعض المعلومات، ويخطف بنته ويهدده بقتلها ليجعله يدلي بكل ما يعرفه.