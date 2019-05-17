تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

يعلن الدكتور أحمد عبد العال من خلال مقطع فيديو عبر "الوطن تي في" موعد انكسار الموجة الحارة.

شهدت أسعار الحديد، اليوم، زيادة جديدة سيبدأ تطبيقها، منذ السبت المقبل، وأعلنت مجموعة حديد "عز" في رسالة نصية للتجار اليوم زيادة أسعارها اعتباراً من 18 مايو المقبل، لتصبح 11 ألفا و890 جنيها شامل ضريبة المبيعات، بدلا من السعر القديم البالغ 11 ألفا و780 جنيها للطن.

صرف رواتب العاملين في الدولة الخميس بمناسبة رمضان وعيد الفطر

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما فيها المحول على البنوك، والخاصة بشهر مايو الحالي، بداية من الخميس المقبل الموافق 23 مايو، في إجراء استثنائي بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه لأقل من 17 جنيها؟.. بنوك استثمار تجيب

شهد سعر الجنيه أمام الدولار تراجعا واضحا خلال اليومين الماضية بنحو 6 قروش في المتوسط، ووصل سعر الشراء لأدنى مستوى له منذ نحو عامين، مسجلا 16.99 قرشا.

شاب يلقي بوالدته من البلكونة في الدقهلية.. والأم: "أنا اللي رميت نفسي"

احتجزت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، شابا على ذمة تحريات المباحث بعد سقوط أمه من بلكونة الدور الثالث، في قرية "شرنقاش" مما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة في العمود القفري، وتراجعت عن اتهام نجلها بإلقائها، بعد أن أكدت بمحضر الشرطة بأن صوتها أزعجه أثناء تحدثها مع الجيران من البلكونة أثناء نومه، وأنها كانت تريد أن يستيقظ لصلاة العصر.

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "أنا مخطفتش حد ويا ريت اللي جرى ما كان"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لم تأخذ طليقها أحمد سعد من طليقته السابقة الفنانة ريم البارودي، حيث إن ريم البارودي قد طُلقت رسميا من سعد قبل ارتباطها هي به، "بس هو كل واحد بيتكلم على مزاجه"- على حد قولها.

مسلسل زلزال.. صدمه بعد انسحاب عبد الرحيم كمال بعد كتابة 17 حلقة فقط

انتقد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، مستوى الحوار القائم في مسلسل "زلزال" الذي يشارك ببطولته كل من محمد رمضان وحلا شيحة، مستنكرًا أن يكون هذا المستوى قد خرج من تحت يد كاتب كبير بحجم عبد الرحيم كمال، وحاولت "الوطن" التواصل مع الأخير حول هذا الشأن، إلا أنه رفض التعليق.

اتحاد الكرة يؤكد رفضه إلغاء الهبوط بالدوري: انتهاك لوائح غير وارد

أصدر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بياناً رسمياً، لتوضيح موقفه من تحركات بعض الأندية، لإلغاء الهبوط ببطولة الدوري الممتاز، للموسم الحالي.

بالصور من جاور السعيد يسعد.. عمر جابر يشتري سيارة فارهة تكشف انتمائه

ظهر عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، اليوم الخميس، بسيارته الجديدة، والتي كان يعمل على ترخيصها مؤخرًا.