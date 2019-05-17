"صحة الوادي الجديد" تفحص 249 عينة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، سحب 249 عينة من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها، والتأكد من سلامة مياه الشرب بالمحافظة .

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جري سحب 116 عينة من شبكات المياه، و72 عينة من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضافت أن المديرية تواصل سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي، بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلى، و2 عينة من حمام سباحة، و3 من محطات الصرف، و38 عينة من المياه لتحليل المعادن الثقيلة بها، و12 عينة مياه من مواقع مختلفة لفحصها ضد بقايا أي مبيدات، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن نتائج تحليل العينات الشهر الماضي، جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية، كما تولت فرق الطب الوقائي بالمديرية فحص 4 محطات تنقية مياه شرب جديدة على مستوى المحافظة.