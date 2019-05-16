شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين في الإسكندرية، برئاسة علي أشرف، مدير عام التجارة الداخلية، اليوم، حملة مكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر بالاشتراك مع وحدة مباحث وسط و الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت المضبوطات عن، 6 جوال بنزوات صوديوم بودر زنة الجوال 25 كجم، و23 كرتونة موكسيل مبيد حشرى، شيكارتين cmc، و6 شيكارة عيبو سلفات صوديوم زنة الشيكارة 25 كجم، وشيكارتين كبريتات نحاس زنة الشيكارة 25 كجم، و14 شيكارة حمض ستريك بودر زنة الشيكارة 25 كجم، و13 كرتونة تريدال عطور عبوة الكرتونية 6 زجاجات عبوة الزجاجة لتر.

كما تم ضبط 45 جوالًا صودا كاوية أنواع زنة الشيكارة 25 كجم، و10 جوالات هيدروكسيد سبليلوز زنة الجوال 25 كجم، و30 جوالًا كلوريد كالسيوم زنة الجوال 25 كجم، و17 جوالًا بودرة تلك زنة الجوال 25 كجم، و٥ أجولة شابه زنة الجوال 25 كجم، و65 جالونًا معطر لليد أنواععدد 6 جالون إيثانول كحول، و25 جالونًا صابون سائل، و35 زجاجة حمض هيدروكلوريد مخفف عبوة الزجاجة لتر.

وتحريز 30 جالونًا نشادر سائل، و25 جالونًا كلور سائل، و150 زجاجة حمض سلفونيك عبوة الزجاجة لتر، 36 زجاجة سبرتو أبيض عبوة الزجاجة لتر، 10 جالون زيت برافين، 14 كرتونة فينيك عبوة الكرتونة 12 عبوة زنة العبوة لتر، 2 برميل صابون سائل زنة البرميل 150 كجم، 50 جالون يونايل جلايكولعدد 4 جالون داي إيثيلين جلايكول، 500 عبوة بلاستيك فارغة بأغطيتها سعة العبوة لتر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.