الحلقة الـ12 من مسلسل حدوتة مرة.. مروة تسيطر على الطبيب النفسي

تتوالى أحداث مسلسل "حدوتة مرة" في إطار دارمي مشوق، وبدأت الحلقة الـ12 قبول "طارق"، الذى يجسده الفنان مجدي كامل، توظيف محمد مهران في شركته الخاصة، وفي اليوم الأول من عمله حدثت بينه وبين "رنا" مشاده بينهم.

وتعمل مروة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق حلمها في إنشاء ملجأ، فطلبت الخادمة التي تعرفت على ابنة طارق للعمل في الملجأ، وطلب منها أن توقع على شيك على بياض للعمل لديها.

وفى نفس الوقت تحاول "مروة" التقرب من الرجال الأغنياء طمعا في أموالهم، فقد اتصلت بالطبيب النفسي الذي يعالجها لمحاولة كسب وده وإيقاعه في شباكها، وفي هذا الوقت يجد "طارق" نفسه متورطا، حيث إن البنك الذي طلب منه قرضا، رفض إعطاءه، نظرا للخسائر التي تواجها الشركة.

مسلسل "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدي كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، ويذاع عبر قنوات النهار والقاهرة والناس وLPC.