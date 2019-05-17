أصدرت جامعة الإسكندرية، اليوم، بيان إشادة بالدكتور عبدالحليم عمر خطاب، أحد أبنائها، والذي نجح في اختراع طريقة لجعل الطرق تدوم لعقود بدلا من الترقيع والإصلاح المستمر بعد موسم البرودة.

وأشارت الجامعة، إلى اختراعه هراس وسماه باسم "Asphalt Multi-Integrated Roller AMIR" وكانت بمثابة الجهاز الثوري الذي استطاع توفير المال لوكالات النقل ومالكي السيارات، فضلا عن مميزات أخرى فهو يصلح للعمل ليس فقط للمناطق الباردة ولكن لإنشاء الطرق والمطارات بطريقة صحيحة، ويستهلك طاقة أقل وينتج انبعاثات أقل أيضا.

وأكدت الجامعة: يمكنه أن يعمل على الطرق لمدة تصل إلى 15 عامًا بصورة جيدة مع تقليل الأضرار التي تلحق بالسيارات، وتقليل الحوادث، وفي أونتاريو ، يمكن أن تصل معدلات التوفير بفضل هذه الفكرة إلى ما يقرب من 50 مليون دولار سنويًا.

ويعد "حليم" أحد أبناء جامعة الإسكندرية، حصل على بكالوريوس الهندسة الانشائية من جامعة الإسكندرية عام 73 بتقدير إمتياز وكان ترتيبه الثاني علي الدفعة، وعمل معيدا بالكلية حتي سفره إلي كندا عام 77 للحصول على درجة الماجستير، والتحق بجامعة تورنتو وحصل على الماجستير في "اقتصاديات النقل الثقيل علي طرق الدول النامية" عام 79، ثم حصل علي درجة الدكتوراه في تطوير تكنولوجيا استخدام شبكات تسليح بوليميرية للطرق والمطارات الأسفلتية عام 83، وبدأ بعدها مسيرة طويلة وناجحة في مجال الهندسة الانشائية في كندا .

وقال "حليم" الذي يشغل حالياً منصب أستاذ هندسة النقل ومدير حماية المنشآت الحرجة والأمن الدولي بجامعة كارلتون، "لاحظت منذ وصولى إلى كندا صعوبة الطقس، ووجود مشكلة رئيسية هناك ، وهى الحفر التى تنتشر فى الطرق بسبب الشقوق التى تتسبب فى دخول المياه وتتوسع وتتجمد في فصل الشتاء "، مؤكداً "أردت حل هذه المشكلة الموجودة منذ 120 عاما".

وأشرف ذلك الدكتور خلال مسيرته العلمية على 85 طالب دراسات عليا، وساهم في إنشاء برنامجين فريدين في كارلتون هما بكالوريوس الهندسة المعمارية في هندسة الحفظ والاستدامة بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية، وبرنامج الماجستير في حماية البنية التحتية والأمن الدولي "MIPIS" مع مدرسة نورمان باترسون للشئون الدولية، وخلال مسيرته المهنية ، حصل على 28 جائزة وطنية ودولية بما في ذلك جائزة NOVA الأمريكية للابتكار في مجال البناء ، وجائزتان من جوائز كارلتون للإنجاز البحثي ؛ وجائزة Sandford Fleming من الجمعية الكندية للمهندسين المدنيين.

ووفقاً لمركز كارلتون، مركز أبحاث رائد في مجالات أبحاث وتكنولوجيا الإسفلت، أنه بفضل أعمال حليم ، جلبت أكثر من 4.5 مليون دولار من الاستثمارات البحثية، علاوة على اختراع الهراس AMIR، فضلًا عن مساهمته في مجال البحوث التى تتعلق بإدارة الجسور، والآثار البيئية للنقل، واقتصاديات الطرق السريعة للشاحنات المحمّلة.

ولم ينسِ الدكتور عبدالحليم بلده مصر ودوره الوطني في تقديم خبرته وعلمه لخدمة بلاده، فعمل مساعدا بوزارة النقل المصرية سنة 1999 حتى 2002 ومستشارا لوزارات النقل والدفاع منذ 1987 حتى الٱن دون مقابل، كما شارك في إنشاء جامعة الأهرام الكندية سنة 2000 وساعد على توقيع عدد من معاهدات التعاون بين جامعات كندا والعديد من الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.