تحدث الشيخ محمد محمود الطبلاوي، عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال الطبلاوي أن حكاياته مع الله كثيرة، ودائما ما يلجأ إلى لله في الشدائد، والله دائما قريب، فهو يناجي الله في الكرب والشدائد والله دائما يستجيب له، وعلى قدر تقوى الإنسان وصلته بالله يستجيب الله له.

وتحدث الطبلاوي عن مواقف ناجى فيها ربه، ومن ضمنها حين دخول الإذاعة واجه صعوبات، وخصوصا في أول اختبار له ناجى الله ولجأ إليه، وبالفعل أكرمه الله، وكان معه في قصة نجاحه، مؤكدا "كلما كانت صلتك بالله قوية يستجيب الله له".