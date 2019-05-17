نفى الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، أن يكون قد أعتنق الدين الإسلامي ويخفي ذلك قائلا: "لا أخفي إسلامي وتكلمت كذا مرة، أنا راجل بيهمني الإنسان والأديان كلها وجدت لخدمة الإنسان، وحمايته في الدنيا والآخرة".

وأضاف قرداحي، خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أنه دائما ما يقول أنه لا يوجد فارق بين الإسلام والمسيحية، فالمسيحية كانت متواجدة والإسلام جاء، وهناك الكثير من التعاليم الدينية تتشابه في الديانتين، ولا أرى لزوم لتغيير ديني للإسلام، لأن جوهر الديانتين متقاربتين".