أدى نحو 200 ألف فلسطينى صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، اليوم، فى تحدٍّ لدرجات الحرارة المرتفعة، والتشديدات التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى اعتقلت عدداً من شباب منطقة «قلنديا» أثناء توجههم للأقصى، وأعلنت «الهيئة العليا لمسيرات العودة» أنها ألغت الاحتجاجات، للأسبوع الثانى على التوالى، اليوم، للتخفيف عن الفلسطينيين فى شهر رمضان.

وقالت الهيئة، التى تشرف على تنظيم الاحتجاجات، فى بيان: «لا يوجد اليوم أى فعاليات فى مخيمات العودة الخمسة للتخفيف عن المواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الجمعة الثانية لشهر رمضان»، وهى المرة الثانية التى تُلغى فيها مسيرات العودة منذ انطلاقها، 30 مارس 2018. وكتب مستوطنون، فجر اليوم، شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل الفلسطينيين فى قرية «مردة» شمال سلفيت، وأكدت مصادر محلية، لـ«وفا»، أن مستوطنين اقتحموا قرية «مردة»، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على المركبات وجدران المنازل، كما أضرم آخرون، اليوم، النيران فى حقول زراعية بقرية «عصيرة القبلية» جنوب نابلس.

إلغاء "مسيرات العودة".. ومستوطنون يحرقون حقول "عصيرة القبلية" ويرشقون المنازل بالحجارة

وقال مسئول ملف «الاستيطان شمال الضفة»، غسان دغلس، إن نحو 60 مستوطناً هاجموا قرية «عصيرة القبلية» من الجهة الجنوبية، وأضرموا النار بالحقول الزراعية، ورشقوا عدداً من المنازل بالحجارة، مضيفاً أن الأهالى تصدوا لهم، الأمر الذى أدى إلى اندلاع مواجهات فى المنطقة.