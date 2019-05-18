شهدت الحلقة الثانية عشرة، من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة الفنانة مي عز الدين، والمعروض على قناة "الحياة"، أحداثًا كوميدية وقرارات غيرت مجرى الحلقة.

البداية كانت مع صراع جديد نشب بين البرنسيسة بيسة وشويكار على إدارة المدرسة، ولكن هذه المرة ارتفعت وتيرته بشكل وصل إلى حد قرر معه الطرفان اقتسام المدرسة إلى مدرستين، فضلًا عن توفيق أوضاع المدرسين بين مدرسة بيسة ومدرسة شويكار وفقًا للجدول الدراسى الموجود، وبحضور محامي الطرفين.

وشهدت ساحة طابور المدرسة أحداثًا كوميدية، حيث قامت بيسة بتقديم فقرة تمرينات الطلاب الصباحية على أنغام أغنية مهرجان "تبقى معدية" والتى تراقص على أنغامها الطلاب ومرعى وزوجته المشاركان فى الإعداد للطابور، في ظل غضب شديد من جانب "شويكار" التي اعتادت على تقديم الطابور الخاص بمدرستها في أجواء من الهدوء.

وفي سياقٍ مختلفٍ وبعيدٍ عن تسلسل الأحداث، فكرت "بيسة" في التخلص من شويكار نهائيًا ولأول مرة، بحجة أنها لا تريد شريكة معها فى المدرسة، فاقترحت على زوج أختها "مرعى" أن يدبرا الأموال من أجل الضغط عليها وإعطائها نصيبها والزج بها خارج المدرسة.

واستمرت الأحداث على عكس ما تريده شويكار إذا تجمهر الأهالى بمكتبها معلنين عن غضبهم تجاه أسلوب أبنائهم الذى تغير وألفاظهم البذيئة التى نتجت عن اختلاطهم بتلاميذ "مدرسة البرنسيسة بيسة".

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 11 مساءً على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.