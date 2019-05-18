حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن لقرائها" خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي للأبراج التي تقع في دائرة الفلك استمرارا لخدماتها وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻﺗﻐﺎﻣﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺨﻄﻂ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻚ.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺗﺠﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ، ﻓﻘﻂ ﺍﻫﺪﺃ ﻟﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻥﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺰﻙ ﺍﻟﺒﻌﺾ.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ.. ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺑﺮﺟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺃﻗﻞ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﺷﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚﺣﻴﺎﺗﻚ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور إليزابيث الثانية، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻨﻲاﻟﻴﻮﻡ ﺑﺼﺤﺘﻚ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﺰﻓﻬﺎ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﺪﻭﺩ.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻦﺣﻠﻮﻝ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩﻙ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ﻳﺪﻋﻤﻚ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺃﻫﺪﺍﻓﻚ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺟﻬﺘﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺤﺐﻳﺪﻋﻤﻚ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻭﻳﺪﻓﻌﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥﺗﺤﺬﺭ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺩﻗﻴﻖ.. ﻻ ﺷﻲءﻳﺮﺿﻴﻚ، ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻮﻧﻚ.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد سمية الألفى، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻳﻤﺪﻙﺑﺼﻔﺎء ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻫﺪﻭء ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓﻭﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﻠﺒﺎﻗﺘﻚ.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ﻓﻴﻨﻮﺱ ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺤﻆﻳﻤﻨﺤﺎﻧﻚ ﺳﺤﺮﺍ ﻭﻳﻤﺪﺍﻧﻚ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻙبحرﻳﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء عبد السلام النابلسى، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﺎﺯ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻨﺼﺤﻚ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭﺍﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺗﻚ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻚ.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﺟﻚ ﻳﺠﻌﻠﻚﻣﺘﺤﻔﺰﺍ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ﺗﻨﺼﺤﻚ ﺍﻷﻓﻼﻙ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻚﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺬﺭ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﻄﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﻟﺘﻜﻦﻣﺘﺤﻔﻈﺎ.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻳﻨﺼﺤﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻭﻯ ﻭﺗﺤﺘﺮﺱﻭﺗﺪﺭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭﻻ.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻚ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻣﻤﻴﺰ.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻤﺎﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎء ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝﻣﻌﻬﻢ.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺟﻚ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻛﺲ.. ﻛﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﻻﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو نجيب الريحانى، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺎء ﻳﺮﺑﻄﻚ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺬﻫﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺠﻴﺪ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺤﻆ ﻳﻌﺪﻙﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻚ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﻣﺎﻝﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أمل حجازى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.