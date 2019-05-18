شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل السهام المارقة، العديد من الأحداث، حيث تستمر "الجماعة" في تعذيب أحد عناصر المقاومة الذي قبض عليه "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، من أجل الحصول على معلومات تدلهم على عناصر المقاومة والقبض عليهم.

تنجح الجماعة في القبض على كل عناصر "المقاومة"، والتي تكون من بينهم زوجة "عمار"، ويرفض الأخير تسليم زوجته، ويخطط لتهريبها خارج أرض الخلافة، ويهربها بمساعدة أحد رجال المقاومة.

ينجح رجال المقاومة على الحدود في الإمساك بزوجة "عمار" ويلقون القبض عليها قبل أن تهرب.