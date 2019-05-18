حصلت "الوطن" على أسماء المصابين في واقعة تسرب مواد كيميائية إثر انفجار أحد خزانات مصنع منظفات بقرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا، وهم: "سلمي الزغبي 6 سنوات، ياسين صالح الزغبي 6 سنوات، يوسف أحمد الزغبي 8 سنوات، روضة محمود الزغبي 4 سنوات، هبة السيد أبوريشة سنتين ونصف، عارف السيد عارف 7 سنوات، أمينة السيد عارف 5 سنوات، حمزة الزغبي 6 أشهر، سارة حمادة الزغبي 13 عاما، اسراء نزيه 20 عاما، هاجر نزيه 9 سنوات، عمر عبودة 23 عاما، هدي محمد 50 عاما، أحمد عادل 6 سنوات، محمد عادل 7 سنوات، محمد أحمد 6 سنوات، ابراهيم أحمد 4 سنوات، ملك أحمد 7 سنوات، منير محمد 6 سنوات، محمد ايهاب 8 سنوات، اسلام محمد 5 سنوات، سهير محمد 9 سنوات، سارة تامر سنتين، رمضان تامر 7 سنوات، هاني محمد 10 سنوات، فاطمة محمد يوسف 35 عاما، اسماء رمضان 27 عاما، اسلام محمد سعيد 28 عاما، أحمد السعيد 25 عاما، نزيه عبد المنعم 11 عاما، هانم الديب 10 أعوام، نيره سيد 10 أعوام صبحي رمضان 32 عاما، يوسف عطية 30 عاما، جودة الزغبي 45 عاما، عزة الزغبي 45 عاما، عزة رضا 45 عاما، حنان على 45 عاما، نزيه محمد الديب 45 عاما، صاحب المصنع.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

وقال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن المستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم، بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء.

وأعلن الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على مستشفيات طنطا الجامعي، خروج 16 حاله بعد تلقيهم الإسعافات وتماثلهم للشفاء، ومازالت الحالات الباقية تتلقي العلاج.