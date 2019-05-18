"مشرف طنطا الجامعي": خروج 16 مصابا من "تسمم واختناق المنظفات"

أعلن الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على مستشفيات طنطا الجامعية، خروج 16 حالة بعد تعرضهم للاختناق والتسمم بالقرب من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

وقال في تصريح له، السبت، إن مستشفى الطواريء الجامعي، توفر كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم.

وأضاف "غنيم" أنه تم تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من التخصصات الطبية المختلفة ودخول الحالات في أقسام العنايات المركزة، وتم خروج 16 حالة بعد تلقيهم الإسعافات وتماثلهم للشفاء، ومازالت الحالات الباقية تتلقى العلاج.

من جانبه، قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن المستشفيات الجامعية بطنطا، تفتح أبوابها لجميع المواطنين من كل المحافظات، كما تحرص على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى غير القادرين، ‏تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود مادة في الهواء تصيب بالاختناق والتسمم بالقرب من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه بالاختناق والتسمم.