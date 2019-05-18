أكد الدكتور أحمد غنيم ، المشرف العام على مستشفيات طنطا الجامعية خروج جميع المصابين في حادث التسمم والاختناق الجماعي جراء تسرب غاز من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

وقال "غنيم" إن المصابين قد تلقوا العلاج اللازم بمستشفى الطوارئ، مؤكدًا أنهم خرجوا جميعاً بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، وليس بينهم حالات حرجة تستدعي القلق.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من إحدى مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء.