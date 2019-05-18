كشف مصدر مسؤول بجهاز شؤون البيئة بالدلتا، ان الاختناق الذى أحدثه انفجار أحد خزانات مصنع منظفات بقرية ميت حبيش البحرية، بمركز طنطا، ناتج عن تسرب حمض السلفونيك وانبعاثه فى الهواء ما اصاب المواطنين والعمال المتواجدين به.

وأوضح المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، ان حمض السلفونيك، هو مادة أساسية فى انتاج وصناعة المنظفات الصناعية، وفى حالة حدوث تسريب له يصيب الانسان بتحجر رؤي فى حالة الاستنشاق بنسبة كبيرة، وتم التعامل معه من خلال قوات الحماية المدنية وتخفيفه بواسطة المياه، ومن المقرر تشكيل لجنة فى الصباح لمعاينة الموقع والمصنع وفحص أوراقه واجراءات السلامة فيه.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من احدي مصانع انتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لانتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية واصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الادوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء.وقال الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على مستشفيات طنطا الجامعي، وتم خروج ١٦ حاله بعد تلقيهم الاسعافات وتماثلهم للشفاء ومازالت الحالات الباقية تتلقي العلاج.