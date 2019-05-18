عاجل| مصدر أمني: مصنع منظفات طنطا المتسبب في إصابة 40 شخصا غير مرخص

كشف مصدر أمني مسؤول، بمديرية أمن الغربية، أن مصنع المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش البحرية، الذي تسبب في إصابة 40 شخصا نتيجة تسرب مواد كيميائية غير مرخص.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بفحص أوراق المصنع، تبين أنه غير مرخص بمزاولة المهنة، وأن صاحبه ضمن المصابين وما زال محتجز في مستشفى طواريء طنطا الجامعي.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من إحدى مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الادوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء.