تتصاعد أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "حدوتة مرة" في إطار درامي مشوق، والتي بدأت بمحاولة "مروة" التي تجسدها غادة عبد الرازق التلاعب في أوراق الملجأ الذي أقدمت على إنشائه في الحلقات السابقة، وتنجح في جمع مبالغ مالية من التبرعات الخيرية.

ويتواصل الصراع المستمر بين "مروة" و "دينا" ابنة زوجها طارق التميمي، الذي يجسده مجدي كامل، وتحاول "مروة" أن توقع بينها والمحامي "أحمد" بعد أن ارتبطا بعلاقة عاطفية حتى تمنع زواجهما بشكل رسمي.

ومن ناحية تحاول مرة جمع شتات عائلتها التي تفرقت في الحلقات السابقة عندما باعت أبنائها، فتتواصل مع الطبيب النفسي الذي اشترى إحدى ابنتيها، لمحاولة إقناعه بردها إليها لكنه يرفض.

مسلسل حدوتة مرة، من بطولة "غادة عبد الرازق ومجدي كامل ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبو زهرة وعايدة رياض ومحمد أبو داود"، ويذاع على قنوات النهار والقاهرة والناس وLpc.