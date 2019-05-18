أكد اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي جنوب الجيزة تواصل الحملات التي تشنها أجهزة الحي صباحا ومساء؛ للتصدي للمخالفات ورفع كل الإشعالات التي تعيق سير المارة بالطريق العام في نطاق الحي؛ لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي.

وقال مدين، لـ"الوطن"، إن الحملة استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات المخالفة، والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص والتعديات، وجرى رفع كل الإشعالات وإيداعها مخازن الحي بالتنسيق مع شرطه المرافق بالحي.

وأضاف أنه جرى تطوير نفق مشاة كوبري عباس، وتجميله ورفع كفاءة الإنارة به لما له من أهمية كبيرة للمواطنين المترددين على المنطقة؛ للتسهيل على مستخدميه خصوصًا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحفاظا على أرواحهم إضافة إلى عدم إحداث أي كثافات مرورية بالطرق.

وأكد رصف شارع المجزر الآلي بطول 840 مترا، وشارع دكاكين المجزر بطول 280 مترا و8 شوارع فرعية أخرى بـ 12 مليون جنيه، إضافة إلى رصف 20 شارع فرعي من شارع المذبح القديم بمنطقة المساكن الشعبية بقيمة إجمالية 4 ملايين جنيه.