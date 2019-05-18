حملات مكبرة للنظافة والتجميل بالمراكز والقرى ورفع 90 طن قمامة في سوهاج

نفذت الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، حملات مكبرة للنظافة والتجميل بالقرى والمراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات أولا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أن أعمال النظافة أسفرت عن رفع 70 طنا من القمامة والمخلفات، بقرى "إدفا، والقنابرة، وأولاد نصير، والمحامدة البحرية، وروافع القصير"، حيث جرى التخلص الآمن منها ونقلها إلى المقلب العمومي، مشيرا إلى تطهير حجز الري بقرية الصلعا بالتعاون مع مديرية الري، بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات وجذوع النخل والحيوانات النافقة، للحفاظ على المجري المائي.

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه جرى تجميل شارع كورنيش النيل بالمدينة بدهان البلدورات، ودهان سور كورنيش النيل لظهور المدينة بالمظهر الحضاري، مشيرا إلى مشاركة شباب قرية برديس وقيامهم بأعمال التجميل بالقرية، ودهان البلدورات.

وذكر أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج، أن الحي مستمر في تنفيذ حملة "الشارع جزء من بيتك"، حيث تمت أعمال النظافة والتجميل بمساكن مدينة ناصر، وخلف الجامعة ورفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، وكذلك في شارعي ترعة باجا الغربي، والشرقي، مشيرا إلى أن الحملة شهدت مشاركة إيجابية من المواطنين.

وقال عبدالمنعم عبدالقوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، إنه جرى تنفيذ حملة نظافة وإشغالات مكبرة شملت رفع الباعة الجائلين بشارع التحرير، والقيام بأعمال النظافة بطريق الحرية، وشارعي التحرير، و٢٣ يوليو، مشيرا إلى الاستجابة لشكوى أهالي شارع الحرية وحل مشكلة القمامة، وإصلاح ماسورة تالفة بالتعاون مع فنيين من شركة المياه والصرف الصحي.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، أنه جرى مراجعة تراخيص الإعلانات، وتند المحلات التجارية، والباكيات بمنطقة العارف، حيث تم إزالة المخالف منها، مشيرة إلى القيام بحملة صيانة لكشافات الإنارة للشوارع الفرعية لمنطقة المخبز الآلي بشارع عقبة بن نافع، وشارع عبد الله بن الزبير.

وأضافت أنه جرى تسليم جائزة مسابقة "زينة الشوارع في رمضان" وقدرها 1000 جنيه لأهالي شارع الطمراني بنجع مصلح، مقدمة من حي غرب كمبادرة لتشجع الأهالي والأطفال على تجميل وتزيين الشوارع للارتقاء بالمظهر الحضاري خاصة خلال أيام الشهر الفضيل.

وكشف عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، عن رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع رابعة العدوية بالساحل الغربي، وطريق طما الرياينة، وشارع أحمد عرابي لتسهيل الحركة المرورية، كما جرى رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع بيروت بالساحل، وأمام مسجد العبور بالساحل الغربي، فضلا عن رفع القمامة عن محيط محطة السكة الحديد بطما، وشارع مبارك بالمنشية الجديدة، وقرية الرياينة المعلق، لافتا إلى أنه جرى رفع 20 طن مخلفات صلبة وأتربة.

أما في مركز ومدينة المراغة، قال حازم ابوالخير رئيس المركز، إنه جرى تنفيذ حملات مكبرة بوحدة قروي البطاخ، ونجعي أبوعوض والكماش، وبقرى شندويل، والبطاخ، وبناويط، وأولاد إسماعيل، والغريزات، وقرى "بني هلال، الفرقان، والأبعدبة"، حيث تم رفع التراكمات والقمامة، ومخلفات تطهير الترع والمصارف، ورفع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، ونقلها إلى المقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي.