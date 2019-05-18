 محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 33 موظفًا پإدارة غرب التعليمية للتحقيق لإنصرافهم عن العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بدون خط سير أول تصريح معتمد، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في مخالفات مديرية التربية والتعليم لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شؤون العاملين بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ والذي تضمن عدم إمساك مسؤول الحضور والانصراف سجل يدون فيه التأخيرات في الحضور بعد المواعيد الرسمية، ولا يوجد مسؤول للبوابة وبالتالي لا يوجد سجل لتدوين التصاريح للعاملين بإدارة غرب التعليمية، وعدم تسجيل أسماء من يغادرون مقر العمل بدون إذن أو خط سير، ووجود تصاريح خروج غير محددة الوقت، حصول بعض العاملين بإدارة غرب التعليمية علي أكثر من ثلاث تصاريح ولم يتم جمع هذه التصاريح واحتساب أيام إجازة اعتيادية، وانقطاع بعض العاملين بإدارة غرب التعليمية بكفرالشيخ عن العمل ولم يتقدموا بإجازات عن هذه الأيام حتي تاريخ القيام بالمأمورية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل التعليم، بتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، والتحقيق في هذه الأخطاء الواردة بالتقرير وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدمًا الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة والتفتيش على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط بالعمل للصالح العام وطبقًا للقانون.