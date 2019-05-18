أمهل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس قرية كفر مجر بدسوق، أسبوعًا لتلافي السلبيات التي وردت بتقرير التفتيش المالي والإداري، حيث تبين أنه المرور على قرية كفرمجر التابعة لمركز دسوق، أن النظافة بالقرية جيدة بخلاف وجود بعض القمامة على كوبرى كفرمجر وبمدخل القرية، وجود ميول وتهالك لبعض الأعمدة بمدخل القرية وداخلها ومعظم الأعمدة تحتاج إلى رفع كفاءة، وجود بيارات الصرف الصحي "خفض منسوب" متهالكة وبعضها غير محكم الغلق علمًا أنه جارِ تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وكشف المرور على مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتبين أنه تم الانتهاء من بيارة الرفع ومعالجتها، فرعة الدخول للمحطة، وتوريد أكشاك الكهرباء، وتوصيل الكابل، تشطيب الاعمال المدنية بنسبة 75%، واستكمال التشطيبات بالمحطة ، تركيب طلمبات ومحابس، تم نهو الشبكة بنسبة 74%، وتم نهو خط الطرد بنسبة 45%، وجارِ تنفيذ الوصلات المنزلية حتى فى الشوارع التى لم يتم تنفيذ شبكة الانحدار بها، يوجد اعتراض على توصيل الصرف من بعض المواطنين بالشوارع "شارع المصرف، شارع الدلتا، شارع الجامع، شارع سامي عيد، شارع مختار القصير حتى المحطة"، بعض الوصلات المنزلية أغطيتها مكسورة في الشوارع "شارع عز الدين"، نقص شديد بالمستلزمات الطبية، تعطل بعض أجهزة الوحدة الصحية بالقرية، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وكيل وزارة الصحة، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ بسرعة تلافى الملاحظات الواردة بالتقرير خلال أسبوع، مؤكدًا محاسبة المقصرين.