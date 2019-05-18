قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الفترة الأولى في الإسلام كانت منصبة على ترسيخ التوحيد والعقيدة والإيمان لدى المسلمين، ثم بعد ذلك بدأ فرض التشريعات، حيث إنه بدون إيمان لن يتقبل العقل بعض معجزات الرسول.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "أحاديث الفتنة"، التي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "ten": "أن معُجزات الرسول يجب أن نتلقاها بصدق، وهذا جزء مما نعانيه اليوم في بعض الوسائل التي تكذب معجزات الرسول وهنا يجب القول إن المؤمن يتلقاها بصدق وإيمان وغير المؤمن يُكذبها".

واستشهد بما حدث أثناء رحلة الأسراء والمعراج، حينما أخبر الرسول قومه برحلة الإسراء والمعراج، أبو جهل قال للرسول إذا جمعت لك الناس هل تخبرهم أنك ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماء قال نعم، فحضر الناس وقال لهم الرسول ما حدث فكذبوه وقالوا هذه المسافة نضرب فيها أكباد الإبل وتأتي وتقول إنك فعلتها في جزء من الليل؟، في المقابل سألوا أبو بكر هل تصدقه؟ قال نعم إن كان قال فقد صدق بل وأصدقه في أبعد من ذلك ومن يومها لقب أبو بكر بالصديق.