استهل الإعلامي الكبير جورج قرداحي تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائزة السيدة عزيزة بمنطقة رشدى فى محافظة الإسكندرية، وكانت إجابة سؤال حلقة أمس "حمادة إمام".

وقالت السيدة الفائزة بالجائزة، إنها لا تصدق فوزها بـ100 ألف جنيه من خلال البرنامج، مبينة أن ابنتها تعيش معها في المنزل بالإسكندرية، كما أن زوجها توفي منذ عام 2010، وظهرت عليها وعلى ابنتها الفرحة الشديدة بعد تسليمهم الجائزة داخل منزلهم.

واستعرض الإعلامي الكبير جورج قرداحي أبرز إنجازات بطل حلقة الليلة من برنامجه "اسم من مصر"، مشيرا إلى أن بطل حلقة اليوم، هو الابن الوحيد لأبيه الذي توفي فتربى عند جده، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 بتقدير امتياز، وتزوج مرة واحدة فقط ورزق ابنا وحيدا وظهرت موهبته مبكرا وانضم إلى فرقة التمثيل المدرسي بمراحله المختلفة وعندما التحق بمعهد الفنون المسرحية بدأت موهبته الفنية تنتعش تدريجيا".

وأضاف جورج قرداحي: "قام بالمشاركة أثناء دراسته بالمسرحية "هالو شلبي" مع الفنان عبد المنعم مدبولى، وعقب تخرجه اختاره المخرج جلال الشرقاوي ليشارك في مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973، وبدأ نجمه يسطع في عالم التمثيل والسينما والمسرح وذلك لتنوع الأدوار التي يقدمها وتعدد الأشكال الفنية التي ظهر بها سواء الكوميدية أو التراجيدية أو أفلام الحركة والإثارة، ما جعله فنانا شاملا مرنا متمكنا من تجسيد جميع الأدوار".

وتابع: "على الرغم من تميزه في التليفزيون والمسرح لأن السينما حظيت بنصيب الأسد فى مشواره الفني، وأظهر قدرة هائلة على تجسيد العديد من الشخصيات الهامة التى أثرت فى الحياة المصرية والعربية، ومنها فيلم ناصر 56 وفيلم أيام السادات، ولاقى الفيلمان الكثير من النجاح نظرا لقدرته العالية على التعمق فى الشخصية محاولا إبراز جميع جوانبها وأدق تفاصيلها، ومن أبرز أعماله السينمائية، شفيقة ومتولي والبريء، زوجة رجل مهم، والنمر الأسود، وكابوريا، والهروب، وكان فيلم حليم هو آخر أفلام الراحل، وقد قام بتمثيله أثناء فترة مرضه الشديد كما قدم عددا من الأدوار التليفزيونية المتميزة، أبرزها مسلسل أيام التى جسد من خلالها قصة حياة الأديب الكبير طه حسين، ولم يكن دوره فى مسلسل الأيام يزيد عن 7 حلقات، لكنها كانت كفيلة بوضعه في صدارة صفوف الفنانين عند الأغلبية من الجمهور المصري".

واستكمل: "إلى جانب الأيام قدم المسلسل الدرامي الاستعراضي هو وهي، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية أهمها مدرسة المشاغبين والعيال كبرى، ونال العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الفنى، حيث حصل على جائزة مهرجان الإسكندرية عن فيلم امرأة واحدة لا تكفى عام 1989، وجائزة مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلم كابويا عام 1990، كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم أيام السادات عام 2001، وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم معالي الوزير عام 2002، بالإضافة إلى وسام الدولة من الطبقة الأولى تكريما له عن أدائه المتميز فى فيلم أيام السادات".

وأوضح: "فى السابع والعشرين من شهر مارس 2005، توفي إثر صراع طويل مع المرض تاركا بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، هو جمال عبد الناصر، هو أنور السادات، هو طه حسين، هو حليم، هو أفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية على الشاشة وقدم أعمالا درامية تخلد سيرتهم وذكراهم، فمن هو نور الشريف، زكى رستم، أحمد زكي".