واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، رفع نواتج التطهير على ضفاف ترعة الديروطية بقرية الرحمانية وترعة البدرمانية بقرية نزلة البدرمان.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع مخلفات الترع والمصارف، وتسوية جوانب الطرق وتمهيدها لمرور المواطنين دون أي معوقات، وتكثيف الحملات لرصد تشوينات المخلفات الزراعية وإزالتها ونواتج التطهير.

قال المهندس علي غلاب رئيس المركز، إن أعمال المتابعة مستمرة من رؤساء القرى، مؤكدا أن الوحدة المحلية للقرية هي التي تقوم برفع نواتج التطهير ورفع مخلفات القرية بشكل عام و دوري باستخدام معداتها، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.