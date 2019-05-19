محافظ المنوفية يتفقد عدد من لجان إمتحانات الصف الأول الثانوى بشبين الكوم

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عددًا من لجان امتحانات الصف الأول الثانوي - دور مايو 2019، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من عدم وجود ما يعكر صفوها، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام التعليم بالمديرية، ومدير الإدارة التعليمية بشبين الكوم.

وبدأت اليوم أولى امتحانات الصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية على مستوى جميع مدارس محافظة المنوفية، كما تفقد عدد من لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج عيسوي حامد "الثانوية الجديدة بنات"، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسي "الثانوية القديمة بنات سابقاً"، موجهاً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

واطمئن محافظ المنوفية، على انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي -النظام الجديد- وتأكد من انتظام اللجان والالتزام بالنظام الجديد، مؤكداً أن النظام الجديد يعد نقطة الانطلاق الحقيقية لبدء تغيير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الطالب واكتسابه مهارات جديدة فب الفهم بدلاً من الاعتماد على نظام التلقين والحفظ، موضحاً بأن الدولة بكل أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

فيما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوى بالمنوفية أدو اامتحان اللغة العربية في 128 مدرسة على مستوى المحافظة.