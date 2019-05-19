ماجد المصري: لن أشارك كضيف شرف في أي عمل فني

قال الفنان ماجد المصري، إنه لن يشارك كضيف شرف في أي عمل فني، مؤكدًا: "حرمت والله وزهقت، وكنت بشارك مجاملة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، متحدثًا عن شخصية "صلاح معارك"، التي جسدها في فيلم "كلمني شكرًا"، أنها كانت المرة الأولى في مشواره التى يظهر فيها كضيف شرف.

وعن قصة مشاركته في الفيلم، قال "المصري": "خالد يوسف كلمني، وقالي تعالى شارك كضيف شرف، وقالي تعالى البيت، لما روحت فطرت، وبعد ما كلت سجق وافقت، وبعدها عملت الدور وفرق معايا جامد وكسر الدنيا".

وحول مناداته بـ"شبح"، قال "ماجد" إن أصدقائه أطلقوا عليه هذا اللقب، مشددًا على أنه لا يُقصد منه موهبته كفنان.