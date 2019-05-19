شارك الفنان الشاب مصطفي داغر في مسلسلي "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، وقدّم شخصية مدرس موسيقى، وفي مسلسل "حدوتة مرة" مع غادة عبدالرازق وقدّم شخصية مدمن.

وقال "داغر"، في بيانٍ له، اليوم، "لم أتوقع هذا النجاح للمسلسلين وأرى أنني كنت محظوظا لتواجدي في عمليين كبيرين حققا هذا النجاح وأيضا استفدت كثيرا من البطلتين، لأنهما يحبان كل من يتعامل معهما وهما فتحا نفسي لمزيد من التفوق في التمثيل".

وظهر مصطفى في أول أعماله التمثيلية بمسلسل "أبو العروسة"، وهو يعتبر أشهر لاعب كمان في فرق عمرو دياب ومحمد عبده ورابح صقر ومحمد حماقي وأنغام وعبدالمجيد عبدالله وأصالة، كما أنه ملحن قدم العديد من الأغنيات للكبار، ويرغب في أن يكون فنانا شاملا خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد داغر مع شركة "Earth production" المملوكة للدكتورة سارة الطباخ، لكي تتولي الإشراف على جميع أعماله الفنية.