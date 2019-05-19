قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، يعتبر من أجمل التجارب التي خاضها في حياته.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر فضائية "النهار"، "بسبب هذا البرنامج الناس عرفوا عاصي الإنسان وليس الفنان فقط، وباتت تربطني علاقة صداقة وأخوة بالكل، فأنا أحب شرين وإليسا ومحمد حماقي وصابر الرباعي وكاظم الساهر".

وتابع أنه انضم إلى البرنامج في موسمه الرابع قبل بداية التصوير بـ10 أيام فقط، لافتا إلى أنه لم يكن قد قرر بعد الانضمام إلى البرنامج قبل هذه الفترة.