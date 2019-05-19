ولد الغلابة الحلقة 14: عيسي يستمر في تجارته للمخدرات رغم مقتل ضاحي

شهدت أحداث ساخنة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث اعترف الفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسي"، بحبه للفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، وأكد لها أنه أصبح لا يستطيع الاستغناء عنها في أي لحظة، خاصة بعد مقتل زوجها الفنان هادي الجيار، والذي كان يُجسد شخصية "عزت".

وفي مشهد آخر، طالب عيد، شقيق "عبدالقادر"، الذي كان يعمل حارسا لفيلا "عزت"، وسُجن في قضية مقتل الفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية "ضاحي"، بدلا من عيسى وفرح، مقابل أموال، حيث طالب عيد شقيق عبدالقادر فرح بالأموال، ولكنها عّلمت أن "عزت" لم يّترك لها أي ورث، فأوضحت له أنها تعلم مكان المخدرات التي كان يُتاجر فيها زوجها "عزت" و"ضاحي".

وتم الاتفاق مع عيسي أن يقوم ببيع المخدرات في أسرع وقت ثم يعطوا عبدالقادر نصيبة من الأموال، ولكن عندما عادت "فرح" لمنزلها وجدت أن سلوى عثمان زوجة عزت الأولى قد ألقت بملابسها خارج الفيلا، بعد التأكد من عدم وجود لها أي ميراث، ولكن ساعدها عيسي من أجل استئجار منزل جديد.

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح (تايسون)، مي عمر، إنجي المقدم، ريم سامي، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصبّاح.