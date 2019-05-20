تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس، يرافقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعمال الإنشاء والترميم بمسجد الرحمة بمدينة رأس البر والذى يعد أشهر المساجد بها.

وذكرت محافظ دمياط أنه قد صدر قرار هندسى بهدم المأذنتين، حيث قامت وزارة الأوقاف بإعادة بنائهما، مضيفة أنه تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي وجارٍ العمل بالتشطيبات النهائية، وواصلت المحافظ حديثها عن الأعمال بالمسجد، حيث صرحت بأنه جارٍ تنفيذ أعمال ترميم وتدعيم المسجد بالجهود الذاتية.

كما تواصلت محافظ دمياط ووزير الأوقاف خلال الزيارة مع المشرفين على تلك الأعمال بالمسجد وتابعا معدلات التنفيذ حيث وجها بإتمامها على الوجه الأكمل.