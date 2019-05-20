قتل 11 شخصًا في حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي بشمال البرازيل، الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون.

ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالته إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية، ولم يتضح دوافع عمليّة إطلاق النار، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبعد إطلاق النار فرّ المعتدون، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وفي قبضة الشرطة، وأضاف الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال.

وبعد وصول سبعة رجال على متن دراجة نارية وثلاث سيارات، أطلقوا النار على الملهى الليلي ولاذوا بالفرار بعد ذلك.