إيبار ضد برشلونة والزمالك أبرز ما بحث المصريون عنه عبر "جوجل"

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إيبار ضد برشلونة

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كتابة التاريخ بحروف من ذهب مع فريقه برشلونة في الدوري الإسباني، رغم أنه بدا حزينا أمام إيبار إثر الخروج الأوروبي من ليفربول.

بعد ختام الدوري الاسباني.. رقم قياسي جديد لـ"ليونيل ميسي"

اختتم برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حسم تتويجه باللقب قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل، إلى 87 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أنهى إيبار المسابقة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.

برشلونة يتعادل 2-2 مع إيبار في ختام الدوري الإسباني

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي يحل ضيفا على إيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "لاليجا".

ميسي يقود برشلونة في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني ضد إيبار

نادي الزمالك الملعب البلدي كأس الكونفدرالية

خسر فريق الزمالك أمام نهضة البركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل، في إطار لقاء الإياب لنفس البطولة، والتي ستحسم الفريق الذي يتوج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بالفيديو الزمالك يخسر ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف.. وعمر صلاح يتألق

المح رئيس نادي الزمالك إلى الاطاحة بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد.

رئيس الزمالك يُلمح إلي الإطاحة بجروس

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، بانه حزين للغاية ، بالهدف القاتل الذى اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من المباراة.

جروس: سنقاتل في مباراة العودة لتحقيق اللقب

طلب الكونغولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، من مسئولى الزمالك الانتظار حتى الانتهاء من مباراة العودة، للدخول فى مفاوضات حول توقيعه للفريق الأبيض.

كودجو يطالب إدارة الزمالك بعدم الدخول في مفاوضات معه لحين انتهاء الكونفدرالية

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه حقق ما أرداه من لقاء الذهاب، أمام الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وقال منير الجعواني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نشكر الله على الفوز اليوم، كنا الأقرب دائمًا من المرمي، واضعنا العديد من الفرص السهلة، لكن الاهم هو أننا حققنا الهدف المطلوب وهون الفوز وعدم استقبال أهداف في مرمانا".

مدرب نهضة بركان: حققنا الهدف المطلوب ومباراة العودة صعبة

طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق تقرير عن حالة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.

جروس يطلب تقرير عن حالة بوطيب لإشراكه في إياب نهائي الكونفدرالية

خسر فريق الزمالك أمام نهضة البركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت بينهما اليوم، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تعرف على ثنائي الزمالك الغائب عن إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

نجح فريق نهضة بركان المغربي في خطف انتصار قاتل أمام الزمالك بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي جمع الفريقين على الملعب البلدي بالبركان، مساء الأحد.

بالفيديو هدف قاتل في الملعب البلدي وعمر صلاح نجم الزمالك ضمن ملخص لقاء نهضة بركان