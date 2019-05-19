أبوجبل وهوجان والثانوية العامة.. أبرز تريندات جوجل

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مسلسل أبو جبل

"ضعاف النفس يأخذهم بريق الدنيا.. تعلقها بما هو زائل وليس مخلدا.. ذاك التراب اليوم تمشي فوقه وغدا.. وغدا تكون أنت فيه ملحدا".. كلمات أغنية تتر نهاية مسلسل أبو جبل، للفنان مصطفى شعبان التي اتخذت من الموسيقى الصوفية السيمفونية لحنا، لها وشكلت تنوعا في أغاني مسلسلات موسم رمضان 2019.

ماهر محمود: تتر "أبو جبل" جرأة من الملحن ومصطفى شعبان قالي ده اختراع

هوجان 13

دارت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هوجان" لمحمد إمام، حول نجاح هوجان في إنقاذ كمال اللباد وابنته، من الهجوم المسلح أثناء عودتهما من المقابر، ونقل "نور" بعد إصابتها بطلقة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأصدر كمال اللباد أوامره، بسرعة الوصول للجناة وأخذ "هوجان وفهد" وذهبوا إلى "رامي غيتة" في معرض السيارات الخاص به، وتعدوا عليه بالضرب اعتقادًا منهم أنه المدبر لإطلاق النار عليه.

هوجان الحلقة 13: إمام يحاول الوصول لمدبر إطلاق النار على كمال اللباد

تعليم ثانوي

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي غدا الأحد، الامتحان الرابع والأخير بنظام النجاح والرسوب إلكترونيا بواسطة التابلت، في 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية، وورقيا في 500 مدرسة لم يتم الانتهاء من تجهيزها، وقررت الوزارة إخضاع طلابها للامتحان الورقي بعيدا عن الشرائح الذكية، وشبكات "الواي فاي"، خوفا من وقوع "السيستم" مثلما حدث في امتحان شهر مارس الماضي.

غدًا.. طلاب الصف الأول الثانوي يبدأون الامتحان الرابع على "التابلت"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، والذي يبدأ غدًا الأحد 19 وحتى يوم 30 مايو 2019.

وتستعرض "الوطن" خطوات أداء الامتحان من خلال التابلت على النحو التالي:

خطوات وطريقة أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كافة استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي وفقا للنظام الجديد للعام الدراسي 2018/2019م.

39 ألفا و252 طالبا يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي غدا في القليوبية