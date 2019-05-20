أقام راديو إينرجي، حفل سحوره السنوي، بخيمة "كردان"، بحضور وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن، وعايدة سعودي مديرة الإذاعة، وعدد كبير من مذيعي ومقدمي الراديو والعاملين في الإذاعة.

وقال وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة: "القادم أفضل على إينرجي، أهم شيء الحفاظ على روحنا الطيبة التي وضعناها منذ اللحظة الأولى بالمحطة، وأؤكد إننا ثابتين ومستقرين وبنكبر يوماً بعد يوم، وأن جميع الشائعات التي تخرج عنا غير صحيحة أو مطابقة للواقع".

وأضاف: "نحتفل هذا العام بمرور عاملين على إينرجي، الجميع تعب وبذل الجهد، أشكر شركة سكاي برودكشن وأشكر كل العاملين في إينرجي، فخور بيكم فأننا أصحبنا أكثر قرباً للجمهور".

وتابع: " مازال هناك الكثير الذي سنقدمه بجانب تحديات متعددة نعمل على حلها، النجاح له ثمن على الرغم من المحاربات التي نتعرض لها بجانب الشائعات التي ليس لها صحة، نحن نعمل دائماً في إينرجي بروح واحدة ".

من جهتها، وجهت عايدة سعودي، الشكر لكل العاملين في إينرجي، على جهودهم خلال عامين من انطلاق المحطة بالقاهرة، وقائلة: "الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير الذي سنقدمه ونعمل عليه".