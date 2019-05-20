قال أولياء أمور طلاب في الصف الأول الثانوي، إنّ أبنائهم يؤدون حاليا امتحان مادة الأحياء إلكترونيا، بعد انتظام العمل بالسيستم الإلكتروني.

وأكد أولياء أمور لـ"الوطن" أنّ السيستم لم يشهد حالات وقوع حتى الأن، لذا لم تلجأ المدارس التي يمتحن فيها الطلاب إلكترونيا، إلى توزيع الامتحانات الورقية "البديل الثاني" على الطلاب ، لافتين إلى وجود صعوبات في تعامل أبنائهم مع السيستم، خاصة استقبال الأسئلة والتسجيل والخروج.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء اليوم، في ثاني أيام امتحانات دور مايو التي تعقد بنظام النجاح والرسوب.