عاجل| إيران تعلن وقف التزامها بكمية اليورانيوم "المتفق عليها"

صرحت إيران بأنها لم تعد ملتزمة بكمية اليورانيوم المسموح بها، وفق الاتفاق النووي والتي تبلغ 300 كيلو جرام، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، لأربعة أضعاف.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، أنه "إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصب".

كانت الولايات المتحدة أدخلت مزيداً من السفن العسكرية إلى الخليج لدعم ومساندة مهام حاملة الطائرات الأمريكية، إبراهام لينكولن، فى المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، معتبرً أن الاتفاق النووي مع طهران "عرض مرعب".

وأطلق "ترامب" تهديدا شرسا على "تويتر"، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وجاءت التغريدة بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلومات الاستخبارية التي دفعت، مؤخرا، البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني وشيك.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم، إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت تحميل الإيرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج العربي، فيما بدا أنه مؤشر على هجوم إيراني وشيك، ورصدت الصور، التي التقطت من السماء، قطع الصواريخ مجمعة بالكامل، ما أثار مخاوف من احتمال أن يطلق الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ على قطع بحرية أمريكية في الخليج.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فقد كانت إيران تمتلك قبل يوليو 2015 مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهي كمية كافية لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية.

وفي ظل ما تشهده منطقة الخليج من توترات متصاعدة، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.