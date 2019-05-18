قالت الإعلامية رانيا بدوي، إنها ترى برنامج " رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال يُشبه المجتمع العربي والمصري، وهذا سر نجاحه، رغم كونه في نفس الوقت الأكثر انتقادا من بين البرامج والأعمال الرمضانية.

وأضافت "بدوي"، خلال تقديمها برنامج "نشرة رنووش"، الذي يُعرض عبر صفحتيها الرسميتين على "فيس بوك" و"يوتيوب"، أن "برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرنيا شديدة، وما نظهره دائما على خلاف ما نبطنه، فالجمهور دائم النقد والذم سنويا للبرنامج، ونندد باستخدامه للإيحاءات والإيماءات ونرفض الشتائم والألفاظ السيئة، ومع ذلك نسعي في العام المقبل أن نكون من أكثر متابعينه، ونكون سببًا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة".

وتابعت: "المشاهدين والضيوف ومقدم البرنامج نفسه يعلمون جيدا أن البرنامج كله كذب في كذب، وملفق فهو يعكس حالتنا، كلنا نكذب على بعض، كلنا نعلم أن الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا".

وأشارت إلى أن "الأمر نفسه ينطبق علي برنامج (شيخ الحارة) للمذيعة بسمة وهبة، فبعض الجمهور يصف البرنامج بأنه نموذج للإعلام غير المحترم، وأنه قائم على الفضائح وأسرار البيوت، ومع ذلك يتابعه الملايين".

واختتمت الإعلامية تصريحاتها قائلة: "أنا من أكثر المعجبين برامز كشخص وفنان كوميدي شاطر، وأتابع تعليقاته الكوميدية خلال بداية حلقاته، ولكن لا أرى أي شيء مضحك في المقلب وحجم الشتائم والسب الموجوده بالحلقات كثيرة".