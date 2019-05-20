تحدث الفنان صبري عبدالمنعم، عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال الفنان صبري عبدالمنعم، إنه لا يمر إنسان بمشكلة إلا ويلجأ لله عز وجل في كل أموره، متذكرا موقفا صعبا مر به في نهاية عام 2000، بعدما شعر بتعب شديد في ذراعه، ولم يكن يعلم مصدر هذا التعب، وكان التعب يتزايد، "كلمت ربنا أعمل ايه، وروحت عملت أشعة مقطعية، والأشعة أوضحت وجود شئ غير طبيعي، وهو ورم يستوجب إزالته، وبالفعل أزاله عن طريق الجراحة".

وأضاف عبدالمنعم أنه بعد العملية بعام، أصيب بـ"كحة شديدة"، والأشعة المقطعية أثبتت وجود ورم كبير في الرئة، وبالفعل أزال الرئة اليمين، وبعدها كان يتحدث مع الله خوفا من انتشار المرض في جسده، "وفي 2004 انتشر في مكان لا يصاب به أحد، واحتار الأطباء في علاجه، وتحدثت مع الله وألهمني الله بطريقة غريبة للعلاج، وبعد شهرين بدأ التحسن، ومحدش وقف جنبي في محنتي غير ربنا وأهلي ومراتي وربنا نجاني".