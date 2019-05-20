الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من قطع مسلحين المياه عن العاصمة الليبية

أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن بالغ قلقه من توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، مساء أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي من نيويورك، اليوم: "وفيما يتعلق بليبيا زملاؤنا قلقون للغاية من وقف إمدادات المياه إلى طرابلس، وهو ما أثر على حياة مليوني نسمة”.

وأشار إلى أن الموظفين تركوا الموقع خوفا على حياتهم.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت موقع "الشويرف"، جنوب غرب ليبيا، مساء أمس، وأجبروا العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بمنظومة النهر الصناعي".