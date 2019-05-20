اليوم الثانى: طلاب أولى ثانوى امتحنوا «الأحياء» بـ«التابلت».. والبعض اشتكى من صعوبة الأسئلة

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان مادة الأحياء إلكترونياً فى 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية، وورقياً فى 500 مدرسة، فى ثانى أيام الامتحانات، وشهدت المدارس التى تم الامتحان فيها إلكترونياً، تطوراً كبيراً فى مستوى «السيستم»، حيث تمكنت الغالبية العظمى من الطلاب من التسجيل عليه، منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان فى الساعة التاسعة صباح اليوم، وشهدت بعض الشكاوى من عدم قدرتهم على التعامل معه، بسبب تسجيله الدخول والخروج تلقائياً، الأمر الذى تسبّب لهم فى حالة من التوتر والقلق خلال نصف الساعة الأولى من مدة الامتحان، الذى استمر 90 دقيقة.

واشتكى بعض الطلاب، من صعوبة الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت مغايرة عن التى تدرّبوا عليها خلال الفصل الدراسى الثانى، وأنها كانت تحتاج مدة زمنية إضافية، خاصة فى المدارس التى عمل فيها السيستم لأوقات متقطعة، وأضافوا أن نماذج الامتحان لم تكن موحّدة، وشهدت اختلافات جوهرية بين الطلاب وبعضهم البعض.

وأكد الطلاب أن نماذج الأسئلة التى أجابوها تختلف تماماً عن تلك التى تم تسريبها على بعض مواقع التواصل، وزعم القائمون على تلك الصفحات أنها الامتحان الرسمى لطلاب أولى ثانوى.

واستجابت منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب البحيرة، حسب تصريحات لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد سعد، أشار فيها إلى انتظام الامتحانات إلكترونياً فى يومها الثانى بنسبة 83%، موضحاً أن إجمالى عدد المتقدّمين لأداء الامتحانات بلغ 28 ألفاً و719 طالباً فى 107 لجان، أدوا جميعاً امتحان اللغة العربية ورقياً، أمس، نظراً لتعطل السيستم.

وفى شمال سيناء، قالت ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحان مادة الأحياء جرت إلكترونياً فى 3 مدارس بالعريش، هى الشهيد عمرو شكرى، والألفى الثانوية، والشهيد أحمد عسكر، بينما اضطرت باقى المدارس للاعتماد على الامتحانات الورقية، لعدم توافر الإنترنت، مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة فى هذه المدارس بشكل طبيعى.

1700 مدرسة امتحنت إلكترونياً و500 ورقياً.. وانتظام الامتحانات فى البحيرة وجنوب سيناء والإسكندرية والدقهلية ودمياط

وأدّى جميع طلاب جنوب سيناء امتحانات نهاية العام إلكترونياً فى جميع مدارس المحافظة، عدا لجنتين فقط بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة الطور التعليمية، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات، التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن «السيستم يعمل بشكل جيد داخل اللجان».

وفى أسيوط، قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن 85% من المدارس الثانوية جرت فيها الامتحانات إلكترونياً دون شكاوى من الطلاب، بإجمالى 79 مدرسة، بينما اضطر طلاب 26 مدرسة لأداء الامتحان ورقياً، مشيرة إلى عدم تلقى شكاوى من «خلل السيستم»، على أن يؤدى جميع الطلاب باقى الامتحانات إلكترونياً عدا طلاب فصول الخدمات والمنازل ومدرسة الناصرية الخاصة. وجرت امتحانات الفترة الصباحية إلكترونياً فى 89 مدرسة بالإسكندرية، وورقياً فى 20 مدرسة فقط، وقال مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن «الامتحانات الإلكترونية انتظمت فى موعدها تماماً داخل 60 مدرسة، ونجحنا فى زيادة عددها إلى 89 مدرسة، بناءً على تعليمات وزارية بتكرار المحاولة قبل اللجوء إلى الامتحانات الورقية».

وأضاف أن «الأمور أفضل كثيراً فى ثانى أيام الامتحانات، مقارنة باليوم الأول، فالنظام الإلكترونى نجح فى الفترة المسائية لامتحان اللغة العربية، يوم الأحد، بنسبة 50% فقط، ونتوقع أن تصل النسبة إلى 100% إلكترونياً فى امتحان اليوم الثالث»، فيما شكا عدد من الطلاب صعوبة الإجابة عن الأسئلة المقالية الطويلة بقلم التابلت، وحدوث خلل فى «السيستم» أثناء أداء الامتحان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى الدقهلية عن أداء 97% من الطلاب لامتحان «الأحياء» إلكترونياً، بينما لم يتمكن عدد محدود من تسجيل الدخول على الشبكة، حسب مصادر أشارت إلى تغلب المديرية على مشكلات تقنية ظهرت فى بداية الامتحان بعد توزيع الامتحان الورقى، إلا أن الطلاب استكملوا الإجابة بنظام «البوكليت».

وبلغت نسبة أداء الامتحانات إلكترونياً فى القليوبية 80%، وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الأول بإجمالى 20 مدرسة «إلكترونياً»، مقابل 3 فقط «ورقياً»، فيما أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، استمرار العمل لتدارك المشكلات، بهدف الوصول بنسبة الامتحانات الإلكترونية إلى 100%، بالتنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ثانى أيام امتحانات الصف الأول الثانوى من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وقال السيد سويلم، وكيل الوزارة، إن 41 مدرسة دخلت منصة الامتحانات، بنسبة 68%، بينما لم يزد عدد المدارس التى أدته ورقياً على 20 مدرسة.

وفى كفر الشيخ، تفقّدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدداً من لجان مدارس إدارة شرق التعليمية، مشيرة إلى أن عدد المدارس التى أدت الامتحانات إلكترونياً بلغ 59 مدرسة، مقابل 37 مدرسة ورقياً، دون أن ترصد غرفة العمليات أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان. وتبرّأت الشركة المصرية للاتصالات، المسئول الرئيسى عن تقديم خدمات الإنترنت فى مصر، من أزمة «وقوع السيستم» أثناء أداء طلاب الصف الأول الثانوى لامتحانات نهاية العام، أمس الأول.

وعلى الصعيد ذاته ومع انطلاق سباق الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى، اضطرت الوزارة إلى تقسيم الامتحانات على فترتين، الأولى تبدأ من التاسعة صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتضم «طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات»، بينما تضم الفترة الثانية، التى تبدأ من الواحدة ظهراً وتستمر حتى بعد الرابعة عصراً، طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الذين يؤدون الامتحانات فى مدارس حكومية لأن مدارسهم الخاصة غير مجهزة بخدمة «واى فاى» لتشغيل سيستم الامتحان، ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة من منازلهم إلى تلك المدارس، فى وقت الذروة، ويؤثر على تركيزهم وحالتهم الذهنية والبدنية خلال الامتحانات.

أمام بوابات مدرسة «الشهيد أحمد راضى الثانوية المشتركة»، بمنطقة «القلج»، المجاورة لمحطة مترو المرج الجديدة، وقبل انتهاء فترة الامتحان الأولى، يحتشد طلاب المدارس الخاصة، فى الحر الشديد، يحاولون تحصيل ما يمكن تحصيله، وعلى وجوه أغلبهم ترتسم علامات القلق.