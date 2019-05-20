قال السفير عبدالرحمن صلاح، آخر سفير مصري لدى تركيا، إنه شارك في إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2012، موضحًا أنه كان رئيس لجنة عامة حيث كان سفير البلاد لدى أسطنبول، وأن هذه الواقعة موجودة في كتابه "كنت سفيرا لدى السلطان".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، اليوم، أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت تعليمات بالإشراف على الانتخابات بشرط عدم إطلاع أي شخص على النتيجة.

وتابع: "أنا كنت معترض على الكلام ده، لكن نفذت سياسة الدولة، راح مدير مكتب مرسي هاجمني على الفيس بوك واتهمني بالتحيز وإني مش عاوز أوريهم النتيجة، لكن أنا اتصلت بيه وملقتهوش وتم نشر نفي لكل ما قاله".