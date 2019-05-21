مسلسل حدوتة مرة الحلقة الـ15.. مروة تمنع زواج أبنائها التي باعتهم

تستعرض "الوطن" أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "حدوتة مرة" الذى تدور قصته حول امراة باعت أولادها وقتلت زوجها من أجل الفقر.

تتواصل أحداث مسلسل "حدوتة مرة" فى حلقته الـ15، حيث "مروة" غادة عبد الرازق سمعة ابنتها "رنا" سلمى أبو ضيف فتخبر حماتها بأنها كانت حامل من شخص آخر قبل الارتباط بابنها ويبحث عنها الآن، لكي تمنع رنا من الزواج بكريم محجوب لأنهما في الأساس أشقاء باعتهم مروة فى بداية المسلسل نظراً للظروف الصعبة التى كانت تمر بها.

يعتذر كريم لرنا ابنه صاحب الشركة التي يعمل بها عن كلامه معها آخر مرة، والمتعلق بعدم مقابلتهم خارج الشركة، ويصارحها لأول مرة بأنه يفكر بها طول الوقت دون معرفة سبب ولأن مستواه المادي أقل حاول الابتعاد عنها، لكن رنا تحبه، فتعتذر عن حضور اجتماع الشركة الذي يرأسه والدها، ويعنفها على ذلك كما يخصم من راتبها ويحولها إلى التحقيق.

وأثناء الحلقة تستمر "مروة" في بيع أطفال الملجأ الذى تديره ثم تتفاجأ بمجيء الصول خميس موظف السجل المدنى الذى زور لها شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية دون أن تعرف سبب ظهوره المفاجئ.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعبد الرحمن أبو زهرة ومجدى كامل ومحمد شاهين وهاجر محمد وسلمى أبوضيف، ومفيد عاشور، وإخراج ياسمين أحمد، ويتم عرضه على قنوات النهار والقاهرة والناس وLPC.