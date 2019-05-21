في الحلقة الـ 15 من مسلسل "الواد سيد الشحات" اختطف سيد "أحمد فهمي" وريتاج "هنا الزاهد" وفخر "محمد عبدالرحمن" الفنان بيومي فؤاد، من أجل طلب فدية مالية قدرها 6 ملايين دولار، لردها لزعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود".

وظن بيومي فؤاد، أن عملية اختطافه هي مقلب وأخبرهم أنه لا يملك أموالا كافية لدفع الفدية إلا أن سيد وفخر وريتاج، لم يصدقوه وتواصلوا مع ابنه من أجل أن يدفع فدية والده، إلا أنه رفض وعرض عليهم مبلغ 10 آلاف جنيه فقط كفدية لوالده، ولكنهم رفضوا.

وتقمص بيومي فؤاد، دور أسامة في مسلسل "الرحلة" الذي قام به الفنان باسل خياط، وطلب من ريتاج أن تقوم بدور رانيا التي قدمت دورها الفنانة ريهام عبدالغفور.