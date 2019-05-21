أعلنت السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وهي كما يلي.

يبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) 30 دقيقة، ومتوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة - أسيوط) 35 دقيقة، وعلى خط (أسيوط - أسوان) 30 دقيقة، وخط (بنها - بور سعيد) 45 دقيقة، وخط (طنطا - المنصورة - دمياط) 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل، بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.