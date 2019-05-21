يحل الفنان سمير صبري الليلة، ضيفا على برنامج "الخيمة" المذاع عبر أثير موجات إذاعة الأغاني في الواحدة صباحا على الهواء مباشرة.

ويكشف صبري عن كواليس بداياته الفنية، من خلال شاشة التليفزيون المصري، الذي قدم من خلاله العديد من البرامج الفنية مع رواد الفن المصري في الستينيات، كما يتناول بداية عمله في السينما والمخرج الذي اكتشفه، وأحب الأدوار التي قدمها على مدار مشواره الفني، ولماذا قرر الابتعاد عن الفن في السنوات الأخيرة.

برنامج "الخيمة" تقديم الإذاعيين طارق مصطفى ونشوى محمد علي، وإعداد وتنفيذ منال حسن.