قالت الفنانة وفاء عامر إنّها قادرة على لعب كل الأدوار، وأنّها اختارت دور شرير هذا العام في مسلسل "حكايتي"، المعروض طوال شهر رمضان، مؤكدة سعادتها بردود الأفعال على المسلسل، خاصة بعد أنّ تابعت التعليقات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

ووجّهت عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع المذيع محمد طارق، على راديو "إينرجي"، الشكر لشركة "سينرجي" التي صممت أنّ تشارك في المسلسل بدور مختلف، مشيدة بأداء الفنانة ياسمين صبري، قائلة: "لو قعدت اتكلم عنها سنين مش هتكمل، وبحب أحمد صلاح حسني، وبشكر المخرج أحمد سمير فرج على اهتمامه بيا والمؤلف محمد عبدالمعطي، وبشكر نهال عنبر وإسلام جمال وأستاذ جمال عبدالناصر وأستاذ أحمد بدير أستاذنا كلنا".

وأشارت عامر إلى أنّ الفنانين المصريين سفراء لمصر، وأنّها موجودة الآن في الإمارات برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وسط احتفاء كبير جدا من أهل الإمارات.