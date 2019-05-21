عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك بمقر الوزراة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وضرورة تمويل المشروعات البحثية التى تساهم فى حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع لتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية التي تساهم في حل المشكلات القائمة في المجتمع المصري، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر 2030.

ناقش المجلس دراسة تعديل خطة إتاحة دفعات التمويل للمشروعات البحثية تيسيراً للباحثين وتحفيزاً للجهات صاحبة التمويل بشراء احتياجاتها من الأجهزة العلمية، فضلاً عن مناقشة طرح برامج جديدة يمولها الصندوق في مجال الأبحاث العلمية لصناعات النسيج والجلود، وذلك بعد قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالاطلاع على نتائج دراسات خاصة بالصادرات والواردات والتي أظهرت أن النسـيج هو ثاني أكبر منتج مصري يتم تصـديره، وتفعيلاً لدور الصندوق في تمويل الأبحاث العلمية ذات الصلة بالقطاع الصناعي لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.

وافق المجلس على تمويل ١٨ مشروعا في الأبحاث الأساسية والتطبيقية، ومشروع في إعادة التوطين، وكذلك ٥ مشروعات في دعم الأبحاث، ومشروعين لشباب الباحثين، وكذا وافق المجلس على العديد من المشروعات البحثية في إطار برنامج التعاون المصري الأمريكي (الدورة التاسعة عشر) منحة ابتكار مصر.

كما وافق المجلس على تصميم برنامج جديد في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار برنامج شراكة نيوتن مشرفة، ووافق أيضًا على بحث سبل التعاون لدعم منح لتنمية القدرات البشرية في مجال سياسات البحــث العلمي والابتكار.